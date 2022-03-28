Госпитализирован президент Бразилии Болсонару

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Бритаское издание Financial Times написало, что усиление экономического давления на Россию в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьёзный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада. Результатом, по мнению западных журналистов, станет рост цен, нехватка электроэнергии, а также потеря рабочих мест в странах Европы. Так, например, счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем ещё на 50% в октябре.

По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведёт к давлению на политических лидеров с разных сторон, — сообщило издание. Авторы материала при этом отмечают, что бедные страны...