Госпитализирован президент Бразилии Болсонару

Президент Бразилии Болсонару госпитализирован из-за «дискомфорта»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:38, 29 марта 2022
Фото: Raul Pereira/Global Look Press
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В Бразилии госпитализирован президент страны Жаир Болсонару. Причиной стал «дискомфорт». Главе государства проведут обследование и сделают анализы. Об этом сообщил новостной портал G1 со ссылкой на информацию министра коммуникаций Фабиу Фарию.
Президент Жаир Болсонару вечером в понедельник был переведен в больницу вооружённых сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего «дискомфорта», — сообщило СМИ.
Ночь президент проведёт в больнице. По словам первой леди Мишель Болсонару, он чувствует себя хорошо.
Болсонару в начале января уже госпитализировали в связи с проблемами с кишечником. Здоровье стало подводить президента Бразилии после того, к в 2018 году он пережил покушение во время предвыборного митинга. Это произошло в городе Жуиз-ди-Фору, штат Минас-Жерайс, примерно за месяц до выборов. Болсонару пырнули ножом, который повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президенту делали несколько операций.