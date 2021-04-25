Госканал показал признания фигурантов дела о покушении на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b870d0a8-a601-11eb-8f06-96000091f725_660.jpg Юрий Зенкович Фото: Социальные сети

Обвиняемые в подготовке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко признали вину. Их признания показал Белорусский гостелеканал ОНТ.

Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев.

Я признаю себя виновным в участии в заговоре, — подчеркнул Федута в кадре.

В середине апреля Лукашенко заявил о задержании нескольких человек, готовивших покушение на него и детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США.

Всем задержанным предъявили обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что версия о возможной причастности Вашингтона к попытке государственного переворота в Белоруссии исследуется в рамках возбуждённого уголовного дела. Эту версию подтверждают полученные объективные и достоверные материалы. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.