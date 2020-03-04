В Конституцию могут ввести запрет на ограничение прав россиян, попавших под иностранные санкции. Об этом сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.
Как
На территории РФ ее граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введенными в их отношении иностранным государством... или международной организацией, — говорится в тексте поправки.
Эта мера касается также санкций государственного объединения, союза и государственного или межгосударственного учреждения иностранного государства. Кроме того, эту норму должны будут соблюдать на территории России и коммерческие компании, в том числе и иностранные. Таким образом, как заявил агентству Емельянов, он хочет закрепить гарантии для граждан страны, которые могут пострадать из-за наращивания санкционного давления со стороны США.
Как писал NEWS.ru, Государственная дума после одобрения в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию, а также Совет Федерации после обсуждения документа могут завершить работу над ним в один день — 11 марта.
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