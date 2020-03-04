https://static.news.ru/photo/217177a6-5e28-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Конституцию могут ввести запрет на ограничение прав россиян, попавших под иностранные санкции. Об этом сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Как отмечает ТАСС, соответствующую поправку в основной закон предложил первый замглавы комитета Михаил Емельянов.

На территории РФ ее граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введенными в их отношении иностранным государством... или международной организацией, — говорится в тексте поправки.

Эта мера касается также санкций государственного объединения, союза и государственного или межгосударственного учреждения иностранного государства. Кроме того, эту норму должны будут соблюдать на территории России и коммерческие компании, в том числе и иностранные. Таким образом, как заявил агентству Емельянов, он хочет закрепить гарантии для граждан страны, которые могут пострадать из-за наращивания санкционного давления со стороны США.

Как писал NEWS.ru, Государственная дума после одобрения в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию, а также Совет Федерации после обсуждения документа могут завершить работу над ним в один день — 11 марта.