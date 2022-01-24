Госдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить свой «путь деэскалации» кризиса на Украине. Разговор глав государств должен состояться в ближайшее время, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Мы обеспокоены, мы также очень осторожны, чтобы не создавать двусмысленности, — пояснил собеседник агентства из Елисейского дворца. Кроме того, в администрации Макрона подтвердили организацию в Париже встречи в «нормандском формате»...