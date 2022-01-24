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Госдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по Украине

Госдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по ситуации вокруг Украины
00:24, 25 января 2022
Госдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по Украине Энтони Блинкен и Сергей Лавров Фото: Ron Przysucha/State Department/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне открыты к новому контакту с Москвой на уровне глав дипломатических ведомств. Новая встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова возможна, если она пойдёт на пользу разрешению кризиса вокруг Украины, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Прайс добавил, что на предложения России по гарантиям безопасности США представят письменный ответ.

После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий, — пояснил представитель Госдепа.

Блинкен и Лавров последний раз встречались 21 января в Женеве, они обсудили текущий кризис европейской безопасности.

Ранее стало известно, что Москва ждёт от Вашингтона письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что встреча в Женеве между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном происходила по инициативе американской стороны, хотя там предпочли этот аспект не афишировать.

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