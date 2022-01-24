Госдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по Украине

Госдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по УкраинеГосдеп заявил о готовности США к новым контактам с РФ по ситуации вокруг Украины
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне открыты к новому контакту с Москвой на уровне глав дипломатических ведомств. Новая встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова возможна, если она пойдёт на пользу разрешению кризиса вокруг Украины, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.
Прайс
После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий, — пояснил представитель Госдепа.
Блинкен и Лавров последний раз встречались 21 января в Женеве, они обсудили текущий кризис европейской безопасности.
Ранее стало известно, что Москва ждёт от Вашингтона письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что встреча в Женеве между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном происходила по инициативе американской стороны, хотя там предпочли этот аспект не афишировать.