Госдеп заявил о готовности бороться с китайским мировым порядком

Взгляды США и Франции совпадают в том, что необходимо бороться с формированием мирового порядка во главе с Китаем, уверен глава Госдепа Энтони Блинкен. Его слова приводит американская газета The New York Times.

Политик отметил , что позицию Вашингтона полностью разделяет французский президент Эммануэль Макрон и Париж с Белым домом, что называется, «на одной волне» в том, что касается противодействия Пекину. Блинкен считает, что господство КНР «по своей природе совершенно не либеральное» явление.

Дипломат подчеркнул, что США не хотят «сдерживать КНР» или «пытаться отбросить КНР назад». По его мнению, Вашингтон намерен сохранять существующее положение вещей. Альтернативой этому станет мировой хаос, «неизбежно ведущий к конфликту», либо доминирование Китая.

Комментируя новую глобальную инфраструктурную инициативу для развивающихся государств, которую в Белом доме назвали противовесом китайской программе «Один пояс — один путь», Блинкен отметил, что идея США «является позитивной и конструктивной».

Ранее сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухани. В интервью Fox News он выразил уверенность в том, что эти улики существовали, но были намеренно скрыты от общественности. Также Трамп заявил, что изначально знал о том, что COVID-19 начал распространяться из китайской лаборатории. Хотя и допускал, что это произошло случайно.