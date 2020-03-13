https://static.news.ru/photo/375598d2-6552-11ea-9437-fa163e074e61_660.jpg Цуй Тянькая Фото: U.S. Department of Agriculture/Общественное достояние/wikimedia.org

Госдепартамент Соединённых Штатов вызвал посла КНР Цуй Тянькая после заявления официального представителя министерства иностранных дел Китая о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань.

Посла вызвал помощник американского госсекретаря Дэвид Стилвелл из-за «наглой кампании по дезинформации» по коронавирусу, передаёт телеканал Fox News.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США. Позднее другой представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан добавил, что однозначного мнения об источнике вируса пока нет. По его словам, по мере распространения заболевания появляются всё новые данные об источнике инфекции.

На подобные высказывания представители дипломатического ведомства Китая решились после того, как помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне заявил, что неверная первоначальная реакция КНР на вспышку коронавируса стоила международному сообществу двух месяцев, которые можно было использовать для сокращения масштабов эпидемии. По его словам, вместо задействования передовых методов борьбы с заболеванием вспышка в Ухани была скрыта, и якобы есть множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, заставили замолчать или изолировали, чтобы информация о вирусе не распространялась.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 33 случая заражения.