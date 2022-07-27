Госдеп: Вашингтон готов помочь Еревану и Баку установить долгосрочный мир Представитель Госдепа Прайс заявил, что США готовы содействовать Еревану и Баку в установлении мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баку, столица Азербайджана

Вашингтон готов оказать содействие Еревану и Баку в установлении долгосрочного мира, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга. По его словам, США могли бы помогать в этом вопросе и на двусторонней основе, и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

Соединенные Штаты готовы оказать помощь этим двум странам и нашим партнерам-единомышленникам любым способом, в любом формате, который будет наиболее эффективным. Мы являемся сопредседателем Минской группы с 1994 года, но, как мы продемонстрировали, мы также готовы взаимодействовать на двусторонней основе со странами, чтобы помочь Армении и Азербайджану найти этот долгосрочный, всеобъемлющий мир, — сказал Прайс.

В марте МИД Азербайджана раскритиковал заявления заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Джалины Портер, заявившей, что Вашингтон «серьёзно обеспокоен» перемещением азербайджанских войск в Карабахе. В заявлении Баку отмечалось, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, «ранее не предпринимал никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет».