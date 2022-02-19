Госдеп: учения военных США в Польше носят оборонительный характер

В пресс-службе государственного департамента США заявили, что учения американских военных в Польше на границе с Украиной носят оборонительный характер. В ведомстве добавили, что размещение сил НАТО у границы с Украиной не нацелены на провокации. Об этом сообщает РИА Новости.

Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно​​​. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот - на его предупреждение, - сказано в пресс-релизе.

Так в дипломатическом ведомстве ответили на просьбу прокомментировать информацию минобороны Польши о начавшихся учениях американских военных в республике.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. И в случае если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников.

По его словам, сейчас эскалация наблюдается именно в Донбассе. Резников уверен, что нападения России в ближайшие дни не будет и говорить об этом «неуместно», при этом ВСУ готовы к сопротивлению и встрече российских войск в случае «вторжения».