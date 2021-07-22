Госдеп: участники убийства президента Гаити прошли американскую подготовку

Во время службы в колумбийской армии шестеро предполагаемых участников заговора по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза проходили подготовку по американским военным программам. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

Госдеп и Минобороны определили шестерых из возможных участников заговора, которые в прошлом проходили подготовку по американским военным программам, когда служили в колумбийских вооружённых силах, — сообщил Прайс.

Он также рассказал, что Госдеп и Минобороны продолжают проверку записей, чтобы определить, проходили ли персоналии, подозреваемые в участии в заговоре, какую-либо военную или полицейскую подготовку, финансируемую США.

Убийство произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.