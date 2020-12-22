16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Госдеп США ввёл санкции против супруги президента Сирии и её родственников

20:22, 22 декабря 2020 13
Асма и Башир Асад Асма и Башир Асад Фото: Bashar Al-Assad/facebook.com

Госдепартамент США ввёл санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и её ближайших родственников. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Госдепартамент сегодня (22 декабря. — NEWS.ru) вводит санкции в отношении Асмы Асад, жены Башара Асада, за препятствование усилиям по политическому урегулированию сирийского конфликта. Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций, — приводит ТАСС выдержку из заявления главы Госдепа.

Санкции также коснутся родственников Асмы Асад и руководителя военной разведки САР генерала Кефаха Мульхама. Помпео напомнил, что пять лет назад Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2254, «прочно обозначившую единственный путь к прочному урегулированию сирийского конфликта».

Ранее Госдеп США расширил санкционный список в отношении Сирийской Арабской Республики. В него вошли девять коммерческих структур и Центробанк.

Как сообщал NEWS.ru, МИД Китая выразил протест из-за новых санкций, которые Вашингтон ввёл в отношении ряда китайских компаний. В ведомстве потребовали у США предоставить справедливые возможности для иностранных компаний, в том числе китайских, в противном случае будут приняты необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео