Госдеп США ввёл санкции против супруги президента Сирии и её родственников

https://static.news.ru/photo/049c6408-447b-11eb-b338-fa163e074e61_660.jpg Асма и Башир Асад Фото: Bashar Al-Assad/facebook.com

Госдепартамент США ввёл санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и её ближайших родственников. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Госдепартамент сегодня (22 декабря. — NEWS.ru) вводит санкции в отношении Асмы Асад, жены Башара Асада, за препятствование усилиям по политическому урегулированию сирийского конфликта. Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций, — приводит ТАСС выдержку из заявления главы Госдепа.

Санкции также коснутся родственников Асмы Асад и руководителя военной разведки САР генерала Кефаха Мульхама. Помпео напомнил, что пять лет назад Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2254, «прочно обозначившую единственный путь к прочному урегулированию сирийского конфликта».

Ранее Госдеп США расширил санкционный список в отношении Сирийской Арабской Республики. В него вошли девять коммерческих структур и Центробанк.

Как сообщал NEWS.ru, МИД Китая выразил протест из-за новых санкций, которые Вашингтон ввёл в отношении ряда китайских компаний. В ведомстве потребовали у США предоставить справедливые возможности для иностранных компаний, в том числе китайских, в противном случае будут приняты необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов.