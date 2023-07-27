Госдеп США: Вашингтон не наблюдает участия ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Вашингтон не наблюдает признаков участия ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя пресс-службы Госдепа США Веданта Патела. Представитель ведомства назвал ситуацию в африканской стране крайне переменчивой.

Мне ничего не известно о каких-либо признаках участия группы «Вагнер». Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой, — сказал Пател.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок. При этом он обратил внимание на двоякую оценку госпереворотов со стороны западных стран, которые осудили переворот в африканской стране, но не на Украине.

Утром 26 июля группа военных президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.