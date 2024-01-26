Госдеп США раскрыл смысл главной стратегии Украины в 2024 году Госдеп США: Украина намерена дестабилизировать возможности России в Крыму

Фото: МО Украины

Стратегия Вооруженных сил Украины в 2024 году нацелена на дестабилизацию возможностей России в Крыму и достижение успеха на Черном море, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. По его словам, которые приводит телеканал RT, планы командования ВСУ реалистичны и основаны на том, что было сделано украинской армией в 2023 году.

[Упор будет сделан] на успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизацию возможностей России, — заявил О’Брайен.

Помощник госсекретаря подчеркнул, что Крым по-прежнему имеет важное значение для Украины. По его словам, Киев опасается, что Россия может использовать полуостров как своеобразное «копье», направленное против Киева. Для достижения своих целей власти Украины намерены перестроить экономику страны. Как утверждает О’Брайен, правительству страны уже удалось добиться некоторых успехов.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Германии разрабатывает новый оборонный план. По словам главы территориального командования немецкой армии Андре Бодеманна, он будет основываться на идее о «сдерживании России». При этом он подчеркнул, что главной задачей армии станет недопущение масштабного конфликта.