Госдеп США призвал Украину спасти судебную реформу

США призвали Украину спасти судебную реформу. Для этого необходимо завершить комплектацию экспертных коллегий, которые займутся отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

По словам Прайса, Вашингтон выражает обеспокоенность отказом Совета судей Украины назначить национальных представителей в Совет по этике и конкурсную комиссию, без которых нельзя восстановить ВККС. Отказ от этих действий может похоронить судебную реформу страны.

Но ещё есть время спасти это начинание. Совет судей в состоянии выполнить свои обязательства по имплементации закона и выдвижению кандидатов, — предупредил Прайс.

По его словам, успех реформы восстановит доверие граждан Украины к судебной системе, расширит экономические возможности, создаст новые рабочие места и поспособствует продвижению страны в сторону евро-атлантической интеграции.

Ранее офис Зеленского обвинил Верховный суд в саботаже судебной реформы.