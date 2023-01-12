Госдеп США призвал создать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово

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В Косово необходимо срочно создать Сообщество сербских муниципалитетов. Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле, находящийся с визитом в Приштине, передает Kosovo Online.

В среду, 11 января, Шолле посетил Северную Македонию, где за закрытыми дверями встретился с премьер-министром, министром обороны и главой МИД, а после отправился в Приштину, где поговорил с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Последний, в частности, заявил, что переговоры с Белградом следует основывать на «взаимном признании».

Шолле заявил, что срочное формирование Сообщества сербских муниципалитетов — необходимо, — сообщает издание.

Также сообщается, что Шолле выступил на пресс-конференции вместе со спецпредставителем Госдепа США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром, а также послом США в Приштине Джеффри Ховени. В ходе мероприятия Эскобар подчеркнул, что Сообщество сербских муниципалитетов является международным обязательством и ни одна из стран не может от него уклониться.

Сообщество сербских муниципалитетов — планируемая ассоциация сербского большинства в Косово. Предложение об ассоциации появилось в результате Брюссельского соглашения 2013 года, согласованного и заключенного правительствами Косово и Сербии. В соответствии с полномочиями, предоставленными Европейской хартией местного самоуправления и законодательством Косово, участвующие муниципалитеты будут иметь право сотрудничать в осуществлении своих прав коллективно через ассоциацию.

Ожидалось, что сообщество будет официально создано в рамках законодательства Косово в 2015 году, но было отложено на неопределенный срок из-за конфликтов по поводу полномочий.