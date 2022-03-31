Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Россию и Украину

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал граждан США немедленно покинуть территории России и Украины. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство серьёзно озабочено безопасностью американцев. Дипломат добавил, что все эти рекомендации также появятся на официальном сайте ведомства, передаёт ТАСС.

Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину. Мы серьёзно относимся к нашей обязанности информировать о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность, — заявил Прайс.

Он напомнил, что посольство в Москве серьёзно ограничено в своих возможностях по оказанию помощи американцам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. По словам дипломата, в планы американских либеральных демократов не входит защита мира. Главная цель, по мнению представителя ведомства, — поставки оружия, биолаборатории, а также ручное управление марионеточными режимами. Он добавила, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Евразии.