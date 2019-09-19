https://static.news.ru/photo/84bd24fe-db06-11e9-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of State/Wikimedia Commons

США считают, что мирного урегулирования ситуации в Афганистане будет трудно достичь без участия России и Китая.

Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, её слова приводит ТАСС . Уэллс отметила, что РФ и КНР обеспокоены обострением ситуации в Афганистане. В связи с этим Госдеп ведёт консультации с Москвой и Пекином по вопросу скорейшего достижения мира.

Не могу сказать, имеют ли они какие-то другие цели. Если эти две важные региональные страны не будут поддерживать мир, нам будет трудно достичь мирного соглашения, — резюмировала представитель Госдепартамента.

Ранее, как сообщал News.ru, военные США и Афганистана нанесли авиаудар по предполагаемым позициям террористов, в результате которого погибли около 30 мирных жителей и ещё порядка 40 получили ранения.