https://static.news.ru/photo/f72945f0-63a9-11ea-989f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный департамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека в 2019 году. Украина оказалась в числе стран, где распространены пытки, коррупция и давление на СМИ и представителей ЛГБТ.

Авторы доклада отметили, что власти продолжили депортировать или не пускать в страну иностранных журналистов, чья позиция расходится с проукраинской, а «сотрудники СБУ и другие официальные лица» пытались влиять на редакционную политику СМИ внутри страны.

Отмечены значительные нарушения прав человека: пытки и другие издевательства над задержанными; суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах и следственных изоляторах; произвольные аресты и задержания; существенные проблемы с независимостью судебной власти; ограничения свободы выражения мнений, печати и Интернета, — цитирует доклад РИА Новости.

Госдепартамент отметил, что украинская система правосудия закрывает глаза на злоупотребления чиновников, что создаёт в стране «атмосферу безнаказанности».

Как писал NEWS.ru, Россию аналитики Госдепа назвали «авторитарным государством без реальной независимости парламента от исполнительной власти». Авторы отметили подавление свободы слова, прав на мирные собрания, необоснованные аресты и другие нарушения.

Совет Евросоюза в 2019 году признал Россию, Камерун, Мьянму и Пакистан «постоянным нарушителем прав человека».