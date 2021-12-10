Госдеп США наградил прокурора Латвии за борьбу с коррупцией

Латвийский прокурор Юрис Юрисс получил награду от Госдепартамента США за борьбу с коррупцией, сообщает издание argumenti.ru. Юрисс сыграл важную роль в деле бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Он стал одним из 12 лауреатов американской награды.

Премия «Чемпион по борьбе с коррупцией» — возможность отметить историю успеха в связи с Международным днём борьбы с коррупцией и «саммитом за демократию» 9 декабря, — заявил посол США в Латвии Джон Карвайл.

Он добавил, что Соединённые Штаты благодарят Юриса Юрисса за его мужество и упорство в борьбе с коррупцией, угрожающей безопасности и развитию Латвии, США и всего мира.

Борьба с коррупцией в мире является одним из положений «Инициативы демократического обновления» США. Также она включает в себя поддержку независимых СМИ, поддержку проведения демократических реформ, продвижение «технологий ради демократии» и «защиту свободных и честных выборов и политических процессов».

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов предложил ограничить применение судебного штрафа к коррупционерам. Такая мера освобождает их от наказания и не влечёт судимости. При этом глава ведомства поддержал предложение, дающее право следователям арестовывать имущество коррупционеров.