Госдеп: США крайне обеспокоены «Мёртвой рукой» России

https://static.news.ru/photo/28c8b5be-26e1-11eb-b689-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вашингтон обеспокоен, что на боевом дежурстве в России всё еще может стоять созданная в СССР система гарантированного ядерного удара возмездия «Периметр», или «Мёртвая рука», как её называют на Западе, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Помощник Майка Помпео подготовил доклад, в котором проанализировал в том числе и моральные аспекты применения ядерного оружия. Форд отметил, что США лишь косвенно могут судить о наличии у России автоматической системы гарантированного удара возмездия, однако Вашингтон знает, что «Периметр» появился в 1980-е годы и с тех пор не был снят с боевого дежурства, что подтвердил ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, передаёт ТАСС.

«Периметр», судя по всему, автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечёт ядерные взрывы на территории России и его компьютерный мозг не сможет после этого установить связь с Генштабом, — рассказал Форд об известном США принципе работы «Мёртвой руки».

Как отметил помощник госсекретаря, в Вашингтоне полагают, что система приводится в боевую готовность не сама по себе, для этого необходимо, чтобы её активировало высшее руководство. Таким образом, «Мёртвая рука» гарантирует, что даже в случае уничтожения Генштаба и гибели руководства страны удар возмездия состоится. США уверены, по его словам, что это аморально.

У любого, кто обеспокоен вопросами морали применительно к ядерным вооружениям, явно возникнут неприятные вопросы по поводу «Периметра», — полагает Форд.

Как сообщал NEWS.ru, в 2011 году командующий РВСН Сергей Каракаев подтвердил в интервью «Комсомольской правде», что система существует и находится на боевом дежурстве. Слова Каракаева тогда не на шутку взбудоражили американское военное руководство, которое, как казалось, уже стало забывать, что в ядерной доктрине России есть понятие об ответном ударе.

История с «Периметром» затем получила широкое распространение два года назад. 8 ноября 2018 года официальное издание Минобороны «Звезда» опубликовало интервью с бывшим начальником главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковником Виктором Есиным.