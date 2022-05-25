Госдеп: США ищут возможность отправки военных для охраны посольства в Киеве

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американское руководство пока не приняло решение относительно возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства. В настоящее время, по словам дипломата, меры обеспечения безопасности дипмиссии находятся в стадии обсуждения. В Пентагоне при этом отметили, что готовы обсудить этот вопрос с сотрудниками внешнеполитического ведомства США, пишет РИА Новости.

Мы пока не приняли никаких решений относительно возможного возвращения военнослужащих США на Украину в целях охраны нашего комплекса посольских зданий, — рассказал Прайс.

На прошлой неделе в Госдепартаменте объявили о возобновлении работы своего посольства в Киеве.

Высказывание американского президента Джо Байдена о том, что армия США готова к войне с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, ранее написала в своей редакционной статье британская газета The Telegraph. Отмечается, что с приходом к власти в США нового президента началась «новая эра» во внешней политике. Автор материала продолжает, что ожидания в этой области не оправдались после неудачного вывода американских войск из Афганистана.