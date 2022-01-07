Госдеп: сообщения об обсуждении с РФ отвода сил из Европы «ложные»

Госдепартамент США отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой отвод своих военных сил из Восточной Европы. Высокопоставленный представитель ведомства, пожелавшая остаться неназванной, отнесла информацию к «неточной», сообщает РИА Новости.

Хочу быть предельной ясной: сообщения неточные, — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что Вашингтон, напротив, доводит до сведения России, что в случае эскалации ситуации на границе Украины НАТО укрепит восточный фланг. К этому Альянс подвигнет исполнение священных обязательств перед союзниками.

Собеседница агентства также указала, что США не собираются сокращать свои силы в Европе и не обсуждают с Москвой численность военных в странах Балтии и Польше. Обратные утверждения в Госдепе считают «ложными».

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность обсудить на переговорах с Москвой сокращение военного присутствия США в Восточной Европе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации США. По его данным, обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше.