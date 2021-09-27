Госдеп: Северная Корея угрожает безопасности международного сообщества

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В Госдепартаменте США заявили, что очередной ракетный запуск со стороны КНДР угрожает безопасности международного сообщества и соседних стран. В ведомстве добавили, что действия Пхеньяна нарушают резолюции СБ ООН. Пресс-релиз доступен на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

Этот пуск нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества, — говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что Вашингтон остаётся привержен дипломатическому подходу и призывает Пхеньян вступить в переговоры.

Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился проанализировать действия КНДР, касающиеся пусков ракет, и подготовить план ответных действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Очередной ракетный запуск КНДР произвела утром 28 сентября, после чего было созвано срочное заседания Совета национальной безопасности (NSC).

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда из внутренних районов страны в восточном направлении. По предварительным данным, речь идёт о ракете малой дальности, пуски которых не запрещены резолюциями ООН.