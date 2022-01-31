Госдеп: семьи американских госслужащих должны уехать из Белоруссии

Члены семей американских государственных служащих в Белоруссии должны покинуть страну. Такое распоряжение отдал Государственный департамент США. Причиной называют обострение ситуации на границе России и Украины.

Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать, — говорится в сообщении ведомства.

Также в сообщении отмечается,что желающие поехать в эту страну граждане или уже находящиеся там частные лица должны принять во внимание «непредсказуемость» ситуации в регионе на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России.

Киев и страны Запада в последние месяцы неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у границ Украины в настоящее время находятся 120 тысяч российских военных.