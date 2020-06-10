Госдеп считает бездоказательным притеснение православных на Украине

https://static.news.ru/photo/380105cc-ab2b-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждения о притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине являются бездоказательными. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США за 2019 год о соблюдении вероисповедания в мире.

Представители УПЦ МП заявили, но не представили доказательств того, что Православная церковь Украины (ПЦУ) осуществляла «рейдерские атаки», обманывая и обкрадывая прихожан, используя аналогичное название, — говорится в документе.

В Госдепартаменте подчёркивают, что передача храмов УПЦ МП в подчинение Православной церкви Украины была инициирована прихожанами, а не ПЦУ.

В докладе сообщается, что ряд СМИ сообщали о нападении радикальных групп на сторонников УПЦ МП, оказании давления на священников, а также об актах вандализма церковного имущества, сообщает РИА Новости.

В марте представители группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ), обычно характеризуемой как насильственная радикальная группировка, как сообщается, толкнули и, возможно, ударили прихожан УПЦ МП во время потасовки между членами ПЦУ и УПЦ МП возле церкви УПЦ МП в Гнездичном Тернопольской области, — сообщается в документе.

«Новая церковь» Украины, так называемая ПЦУ, была образована в декабре 2018 года после слияния неканонических церковных структур. Её не признают Русская православная церковь, УПЦ МП, а также целый ряд других поместных церквей в мире.

NEWS.ru писал, что 4 мая украинские радикалы жестоко избили прихожан УПЦ. Инцидент произошёл в селе Задубровка Черновицкой области.