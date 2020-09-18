Госдеп: санкций против Белоруссии следует ждать на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/e24d5dc4-f9c2-11ea-b6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jana Shnipelson/Unsplash

Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая в Атлантическом совете.

Мы рассчитываем выступить со скоординированным объявлением, и посмотрим, сможем ли мы это сделать в начале или середине следующей недели, — сказал представитель американского дипведомства.

Он отметил, что последние недели США и их европейские партнёры обсуждают вопрос синхронизации санкций, сравнив это с тем, как принимались подобные решения по Украине.

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию по ситуаци в Белоруссии. Среди прочего в ней говорится, что Европарламент поддерживает персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Александра Лукашенко; осуждает гибридное вмешательство России во внутренние дела республики; призывает изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Лукашенко.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «похищение» одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой и попытка насильственно выдворить её за границу республики вызвали у него обеспокоенность. Он отметил, что в Белом доме рассматривают возможность введения санкций против Белоруссии в связи с произошедшим.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в США, писал NEWS.ru.