Госдеп раскрыл подробности беседы Лаврова и Блинкена Госдеп: Блинкен потребовал у Лаврова освободить журналиста Гершковича

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США. Кроме этого, американская сторона призвала Россию выпустить из тюрьмы бывшего морпеха США Пола Уилана, который также был осужден за шпионаж в пользу Соединенных Штатов.

Госсекретарь Блинкен передал серьезную озабоченность Соединенных Штатов в связи с неприемлемым задержанием Россией гражданина США, журналиста. Секретарь призвал к его немедленному освобождению. Госсекретарь Блинкен также призвал Кремль немедленно освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана, — говорится в сообщении Госдепа.

Также Блинкен и Лавров обсудили важность создания условий, которые позволят дипломатическим миссиям выполнять свои обязанности.

Ранее о созвоне Блинкена и Лаврова сообщил МИД России. Разговор был инициирован представителем США для обсуждения ситуации с Гершковичем. Лавров отметил, что американский гражданин был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, составляющих государственную тайну.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.