https://static.news.ru/photo/50ad5884-3806-11ea-a854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Госдеп следит за развитием ситуации с отставкой премьер-министра в России, но свою позицию по этому поводу ещё не сформировал. Власти США осведомлены и следят за происходящим, но конкретного заявления по этому поводу у них нет.

Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус в эфире телеканала RTVI.

Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева, — заявила она.

При этом глава пресс-службы не преминула воспользоваться случаем упомянуть о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. Ортэгус напомнила слова Трампа о его желании улучшать отношения с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские СМИ сделали выводы из решения об отставке правительства РФ. Журналисты считают, что предложенные Путиным конституционные изменения повлияют на баланс власти в стране.