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Госдеп призвал Россию не высылать американских дипломатов

04:05, 24 марта 2022
Госдеп призвал Россию не высылать американских дипломатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США получили от России список своих дипломатов, которых в Москве объявили персонами нон грата, заявил представитель американского Госдепартамента. При этом он призвал Россию остановиться и никого не высылать, сообщает РИА Новости.

Это последний из числа непродуктивных и не способствующих развитию наших двухсторонних отношений шаг. Мы призываем российское правительство прекратить эту необоснованную высылку дипломатов и служащих США, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время важны контакты между властями двух стран, поддержание которых облегчают дипломаты.

Ранее стало известно, что МИД РФ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США. Выдворение американских дипломатов из России является ответом на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.

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