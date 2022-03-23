Госдеп призвал Россию не высылать американских дипломатов

США получили от России список своих дипломатов, которых в Москве объявили персонами нон грата, заявил представитель американского Госдепартамента. При этом он призвал Россию остановиться и никого не высылать, сообщает РИА Новости.

Это последний из числа непродуктивных и не способствующих развитию наших двухсторонних отношений шаг. Мы призываем российское правительство прекратить эту необоснованную высылку дипломатов и служащих США, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время важны контакты между властями двух стран, поддержание которых облегчают дипломаты.

Ранее стало известно, что МИД РФ передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников, объявленных персонами нон грата. Нота вручена вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США. Выдворение американских дипломатов из России является ответом на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.