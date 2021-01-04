Госдеп призвал Иран освободить южнокорейский танкер

https://static.news.ru/photo/0dd5bc8e-4ed2-11eb-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sri Lanka Air Force Media/XinHua

США обращаются к властям Ирана с призывом немедленно отпустить задержанный танкер Южной Кореи, заявил представитель Госдепартамента.

Сотрудник Госдепа подчеркнул, что по мнению Соединённых Штатов, «иранский режим продолжает угрожать правам и свободам мореплавания в Персидском заливе» и пытается «шантажировать международное сообщество» в целях ослабления санкций, передаёт РИА Новости.

Мы присоединяемся к призыву Южной Кореи к Ирану немедленно освободить танкер, — говорится в сообщении.

Ранее британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщала, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно. Речь идёт о южнокорейском танкере Hankuk Chemi. Агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник рассказало, что судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж судна состоит из граждан Мьянмы, Вьетнама, Кореи и Индонезии. Иран объяснил задержание судна загрязнением танкером вод нефтью, писал NEWS.ru.