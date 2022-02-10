Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Украину

Госдепартамент США заявил, что американским гражданам рекомендовано покинуть Украину всеми доступными видами транспорта. Причинами в заявлении ведомства названы угроза военных действий и коронавирус.

[Рекомендовано] не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт, — отмечается в сообщении.

Формулировки предупреждения находящимся на Украине американцам в этот раз прозвучали более жёстко, чем прежде. До этого граждан США призывали только изучить возможность отъезда.

Также в Госдепе предупредили, что Вашингтон не сможет помочь своим гражданам с эвакуацией при военных действиях, которые могут начаться «в любой момент».

Ранее стало известно, что Москва не исключает частичной эвакуации российских дипломатов с Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве задумались — «может быть, именно англосаксы что-то готовят», если они пошли на такие действия.