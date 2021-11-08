Госдеп США призвал Армению и Азербайджан возобновить контакты

Госдепартамент США в честь годовщины трёхстороннего подписания заявления глав Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Карабахе призвал Баку и Ереван активизировать контакты. Азербайджану и Армении необходимо возобновить переговоры также по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На этой неделе США и международное сообщество отмечают годовщину декларации о прекращении огня, которая положила конец 44 дням интенсивных боевых действий между силами Армении и Азербайджана на Южном Кавказе, — говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Госдепартамент США выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате обострения ситуации в Карабахе. В ведомстве подчеркнули важность полного обмена пленными, учёта пропавших без вести, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, разминирования районов и обеспечения доступа гуманитарных организаций к нуждающимся в помощи.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трёхстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.