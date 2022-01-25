Госдеп пригрозил Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон пригрозил Минску последствиями из-за Украины. Белоруссия столкнётся с быстрым и решительным ответом Запада, если позволит использовать свою территорию для нападения на соседнюю страну, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнётся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнёров, — подчеркнул Прайс.

В качестве меры воздействия на Минск он назвал наращивание сил НАТО в странах, которые граничат с Белоруссией.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал никогда не допустить оккупации республики. В то же время он отметил сложную обстановку на южных границах страны. По словам Лукашенко, Минску не нужна война, но Вашингтон подталкивает к таким действиям. «Менторский какой-то тон в отношении Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.