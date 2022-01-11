Госдеп потребовал от Москвы «разъяснений» из-за учений на западе РФ

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Белый дом ожидает от России разъяснений по поводу проводимых вблизи украинской границы военных учений. Деэскалация ситуации вокруг Украины предполагает, что Россия могла бы их полностью прекратить, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного хранения, — подчеркнул Прайс.

Он пояснил, что «атмосфера деэскалации» необходима, чтобы появился прогресс в переговорах между США и РФ по вопросам безопасности.

Ранее стало известно, что 11 января Западный военный округ отправил на учения в регионы центральной и юго-западной части России около трёх тысяч военнослужащих. На полигонах будет задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. Учения пройдут на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.