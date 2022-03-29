Госдеп поприветствовал высылку российских дипломатов из ряда стран Европы

Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США приветствуют недавнюю высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Он добавил, что Соединённые штаты едины со своими партнёрами в защите их национальной безопасности. В Москве при этом отметили, что будут приняты соответствующие ответные меры, сообщает «Интерфакс».

США привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, — рассказал Прайс.

В настоящее время власти Чехии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата, Бельгия сообщила, что высылает 21 дипломата РФ, Нидерланды — 17 российских дипломатов, Северная Македония — пять сотрудников российской дипмиссии, а Ирландия попросила четырёх «высокопоставленных официальных лиц» РФ покинуть страну.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единственным решением, по словам представителя России, будет отказ от односторонних незаконных ограничительных мер.