Госдеп подтвердил перенос посольства из Киева во Львов

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов, сообщает РИА Новости. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. При этом накануне Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.

Ввиду значительного наращивания российских сил у границы с Украиной мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов, — рассказал Блинкен.

В рамках этого переноса Госдепартамент США постановил уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в украинской столице, сообщила газета Wall Street Journal. По информации издания, предполагается, что эти меры сделают здание посольства США в Киеве неприемлемым для функционирования в качестве дипмиссии.

Ранее в ООН сообщили, что организация не планирует эвакуировать своих сотрудников, которые работают на Украине. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик и отметил, что в стране на данный момент находится 1,6 тыс. сотрудников, из которых 220 — иностранцы.