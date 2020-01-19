Госдепартамент США не рассчитывает, что международная конференция в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии полностью разрешит кризис в североафриканской стране.
Неназванный высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства
Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Как сообщал NEWS.ru, перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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