https://static.news.ru/photo/e9970a06-3aed-11ea-855a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госдепартамент США не рассчитывает, что международная конференция в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии полностью разрешит кризис в североафриканской стране.

Неназванный высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства рассказал CNN, что ситуация в Ливии представляется ему очень сложной. Источник отметил, что противоборствующие стороны не склонны идти на компромисс, поэтому от берлинской конференции он ожидает «умеренных результатов». Представитель Госдепа также обратил внимание на сходство ливийского конфликта с ситуацией в Сирии.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Как сообщал NEWS.ru, перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.