Госдеп отверг идею международного расследования обстрела госпиталя в Газе Госдеп назвал неуместным международное расследование удара по госпиталю в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международное расследование обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, жертвами которого стали минимум 800 человек, неуместно, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, чей брифинг транслировало американское ведомство на своем YouTube-канале. Один из журналистов спросил у него, поддерживает ли Вашингтон идею международного разбирательства трагедии.

Я не считаю, что это уместно в настоящее время, — ответил он.

Ранее в ООН заявили о намерении всемирной организации провести собственное расследование обстоятельств взрыва в госпитале Газы, в результате которого погибли сотни мирных жителей. По словам заместителя генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, выяснение причин и ответственных поможет в будущем избежать подобных трагедий.

Вместе с этим стало известно, что разведка США увидела только «легкие повреждения» в попавшей под удар больнице в секторе Газа. Кроме того, там считают, что, по их подсчетам, число жертв не превышает 300. В разведсообществе отметили, что продолжают оценку и эти данные могут измениться.

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что ответственность за нанесение удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа несет Армия обороны Израиля. До этого посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что ответственными за удар являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).