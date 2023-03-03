Госдеп отказался извиняться за поведение Блинкена Пресс-секретарь Госдепа Прайс: США не извинятся за встречу Лаврова и Блинкена

Фото: Michalis Karagiannis / www.imago-images.de / Global Look Press

Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не станет извиняться за волнующие его вопросы, озвученные в ходе беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во ходе саммита глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати». Дипломат оправдал своего руководителя тем, что это была не полноценная встреча, а «короткий контакт». Основной повесткой саммита была борьба с бедностью и климатическое финансирование, но не конфликт на Украине, который решил обсудить Блинкен.

Наши коллеги из России пытаются наделать из этого шума. Мы считаем важным отметить, что это была не полноценная встреча, а короткий контакт. Мы не будем извиняться за то, что действуем в своих интересах, — сказал Прайс.

Представитель США отметил, что Россия должна понести ответственность за свои действия.

Ранее Лавров на встрече G20 принес представителям Индии извинения за поведение западных делегаций, заявив, что они превратили работу «двадцатки» в балаган. По его словам, западные страны намерены переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны, прежде всего на Россию.

Ранее МИД РФ сообщил, что делегация на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.