Госдеп оставил в силе рекомендации американцам не ездить в РФ

Госдепартамент США не стал менять опубликованные ранее рекомендации американским гражданам об отказе путешествовать в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Агентство отмечает , что в составленном Госдепом списке стран «28 июня Россия остаётся на четвёртом уровне — не путешествовать».

В частности, Вашингтон призывает граждан США «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в «Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей», отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия может нести ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые, по ряду утверждений, подверглись тайным акустическим или иным атакам с возможным применением «направленной энергии». Такого мнения придерживается разведка США.