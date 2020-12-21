Госдеп обеспечит полицейскую академию Украины гантелями и тренажёрами

https://static.news.ru/photo/9c60915c-428b-11eb-b633-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАВС/twitter.com

Более 180 спортивных принадлежностей, среди которых гантели, гимнастические кольца и различные тренажёры, получит полицейская академия Украины от Госдепартамента США. Весь спортинвентарь будет новым.

Об этом сообщает RT.

Товары поставляются в упаковке производителя. Они не должны быть использованными и подвергнутыми каким-либо изменениям, — отметили в Госдепе.

Ответственным за поставку спортивных товаров в ведомстве назначили своё Бюро по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков на Украине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский в интервью New York Times рассыпался в благодарностях в адрес США за ужесточение санкций против России и финансовую поддержку своей страны во время президентства Трампа. Фантазии благодарного украинского президента занесли его так далеко, что в итоге он предложил построить на Украине Голливуд и даже Диснейленд.