Госдеп назвал отправку рабочих КНДР в Донбасс нарушением резолюции СБ ООН

Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател назвал отправку рабочих КНДР для восстановления ЛНР и ДНР нарушением резолюции Совбеза ООН. По его словам, прибыль, полученная в результате труда рабочих Северной Кореи за границей рассматривается как «вклад в ракетно-ядерную программу» КНДР, пишет ТАСС.

В последние недели мы видели, что Россия полагается на такие страны как КНДР и Иран, что создает проблемы, и все стороны не только в регионе, но и по всему миру, должны быть озабочены тем, что Россия выстраивает партнерство с такими государствами, — заявил Пател.

При этом агентство Associated Press заявляло, что КНДР проявляет интерес к направлению своих рабочих на восстановление ЛНР и ДНР. И такой вариант, утверждает агентство, выгоден обеим сторонам. Республики Донбасса смогут получить дешевую рабочую силу, а Пхеньян — обойти санкции ООН в отношении отправки своих работников за границу.

КНДР, по утверждению агентства, рассчитывает таким образом получить внешнее финансирование для укрепления своей экономики, к тому же — укрепить связи с Москвой и Пекином.

О том, что власти ДНР прорабатывают вопрос о направлении рабочих из Северной Кореи для восстановления Донбасса, говорил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, МИД республики ведет переговоры о привлечении строителей в том числе и из КНДР для восстановления территорий.

Ранее The New York Times со ссылкой на разведку США заявила, что Россия начала приобретать артиллерию у КНДР. Авторы материала утверждают, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».