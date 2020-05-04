Госдеп назвал дезинформацией сообщения о морском вторжении в Венесуэлу

https://static.news.ru/photo/856db520-8e30-11ea-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo M. Tarazona/twitter.com

США не видят оснований верить тому, что говорит президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

С сообщениями Венесуэлы мы ознакомились, но у нас мало оснований верить всему, что исходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой, — отметил собеседник РИА Новости.

О том, что Венесуэле удалось предотвратить морское вторжение колумбийских боевиков со стороны севера, сообщил глава венесуэльского МВД 4 мая. Президент Венесуэлы при этом заявил, что целью нападения было его убийство.

В МВД Венесуэлы отметили, что боевики пытались прорваться в страну на быстроходных катерах. Как сообщил глава венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, восемь нападавших убиты, двое задержаны. При этом одним из задержанных, по его данным, был агент Управления по борьбе с наркотиками США.

Колумбия при этом также отвергла обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.

Как писал NEWS.ru, ранее глава американской ЧВК сообщил о новой операции по свержению Мадуро.