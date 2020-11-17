Госдеп: Эрдоган не нашёл времени на встречу в Турции с Помпео

https://static.news.ru/photo/06c4b100-285f-11eb-a0ea-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Визит в Стамбул госсекретаря США Майка Помпео пройдёт без встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства не нашёл свободного времени для встречи с американским дипломатом.

Об этом на брифинге в Стамбуле рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, сообщает РИА Новости.

И госсекретарь, и турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел (Мевлюта) Чавушоглу и, думаю, президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось. В результате не получилось. Не получилось в конечном счёте, потому что расписание президента Эрдогана изменилось, — отметил представитель Госдепа.

Он пояснил, что новое рабочее расписание президента Турции не уложилось в параметры, «которые мы заложили в основу визита госсекретаря».

Помпео прибыл в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, ехать в Анкару он не планировал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 ноября прибыл на север Кипра с визитом, приуроченным к 37-летней годовщине провозглашения независимости Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Турецкого лидера встречал в аэропорту Эрджан, расположенном к востоку от Никосии, глава самопровозглашённой ТРСК Эрсин Татар. В ходе визита Эрдоган планировал обсудить ситуацию в Восточносредиземноморском регионе.