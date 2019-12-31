Госбюро расследований Украины (ГБР) заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности. Найдены нарушения в деятельности подразделений организации. Об этом
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года поменял директора Бюро. Теперь там приглашают общественность и коллег «для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы».
Мы ждём обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть чётко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ГБР Украины обнародовало перечень из 13 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент страны и действующий депутат Верховной рады Пётр Порошенко. В ведомстве отметили, что экс-глава государства всего трижды допрашивался в рамках расследования этих дел и ещё 20 допросов проигнорировал. По всем указанным делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.
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