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Ситуация в Донбассе в 2020 году может развиваться по пяти сценариям. Их назвало украинское издание «Страна.ua».

Ситуация в Донбассе в 2020 году может развиваться по пяти сценариям. Их назвало украинское издание «Страна.ua». По его данным, первый сценарий можно назвать инерционным. Согласно ему, никакого прорывного результата решения...