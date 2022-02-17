Горячая проблема: как страны пытаются бороться с глобальным потеплением

17 лет назад в 2005 году вступил в силу подписанный в 1997 году Киотский протокол, в котором страны на международном уровне признали, что разные государства имеют разные возможности и ресурсы для борьбы с изменением климата. В последние годы в медиа, научной литературе и на встречах ООН все больше внимания начинает уделяться теме глобального потепления и различным механизмам для противодействия ему. К 2022 году уже было принято достаточно протоколов, посвященных проблеме и уже сейчас можно подводить некие итоги того, как исполняются эти резолюции на практике и имеют ли они какой-либо реальный эффект.

Знаковые международные соглашения о проблеме глобального потепления

Одним из первых и важнейших мировых соглашений о климатических изменениях был Монреальский протокол, который в дальнейшем стал основой для следующих переговоров по этой теме. С момента вступления протокола в силу в 1989 году его подписало 197 стран. Согласно протоколу подписавшиеся страны должны были прекратить выброс некоторых веществ, вредящих озоновому слою, вроде хлорфторуглеродов. Благодаря соглашению, уже спустя 30 лет удалось на 99% ликвидировать выбросы некоторых озоноразрушающих веществ. Результаты, достигнутые благодаря Монреальскому протоколу, позволили озоновому слою начать свое постепенное восстановление.

По оценкам экспертов, ожидается , что уже к середине 21 века озоновый слой восстановится до уровней, которые были отмечены в 1980-х годах. Тот факт, что большинство стран отнеслись к протоколу серьезно и выполняли свои обязательство позволит, начиная с 2030 года ежегодно избегать около двух миллионов случаев заболевания раком кожи.

Монреальский протокол с течением времени дополнялся и в его рамках разрабатывались новые стратегии. Так, в 2016 году к протоколу была добавлена Кигалийская поправка, которая обязывала страны за срок в 30 лет сократить на 80% выброс тех гидрофторуглеродов, которые хоть и не являются разрушительными для озонового слоя, но, тем не менее, способствуют усилению темпов глобального потепления.

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Анан говорил , что Монреальский протокол являлся возможно единственным крайне успешным соглашением, предпринятым мировым сообществом.

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Анан I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С разной степенью эффективности, в рамках Организации Объединённых Наций были предприняты и другие соглашения по противодействию глобальному потеплению. В ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в 1992 году 197 странами было принято решение учредить проведение ежегодного форума, известного как Конференция Сторон (КС), для обсуждения и рассмотрения проблем, связанных с изменением климата. В ходе одной из встреч КС в 2015 году было подписано историческое Парижское соглашение о сокращении количества углекислого газа в атмосфере.

Задача, поставленная Парижским соглашением, заключалась в удержании прироста глобальной средней температуры. Для выполнения этой цели страны договорились о необходимости максимально скорого прохождения пика глобальной эмиссии парниковых газов.

Это соглашение… направлено на существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 градуса, — сказано на официальном сайте ООН.

Ряд стран, включая Иран, Ирак, Ливию и Йемен не одобрили соглашение, а при президентстве Дональда Трампа соглашение покинули и США, чтобы затем, уже при Джо Байдене, снова вернуться. Однако подписание одного лишь документа еще не означает выполнение странами своих обязательств и далеко не всегда государства достигают поставленные задачи.

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Климатические соглашения на практике

В 1990-х годах на мировой политической арене разгорались жаркие споры о том, какие страны на деле выбрасывают больше парниковых газов и, как следствие, несут большую ответственность за изменение климата. Развивающиеся страны считали, что наибольший ущерб в долгосрочной перспективе наносили развитые страны и, следовательно, ввиду своих финансовых возможностей, они должны были быть на передовой во внедрении новых экологических стратегий и мер. В 1997 году в Киотском протоколе этот факт был уже документально закреплен.

По данным World Resources Institute с 1850 года первые места по объёму выбросов, действительно, занимают США и ЕС, однако в настоящий момент не меньшее количество выбрасывает и ряд развивающихся стран, среди которых лидируют Китай и Индия.

Киотский протокол отмечал важность сокращения выбросов именно развитыми странами, но уже в Парижском протоколе было отмечено, что изменение климата является общемировой проблемой и, следовательно, все страны должны участвовать во всеобщем решении.

Несмотря на большие надежды, которые возлагались на Парижское соглашение, уже в 2018 году в докладе ООН, отмечалось что большинство стран “Большой двадцатки” не выполняют поставленные ранее цели. А ряд стран, включая Турцию и Россию и вовсе обвинялись в установлении для себя слишком заниженных целей. В докладе также упоминается, что даже если страны сумеют достичь нужных результатов, то этого все равно было бы недостаточно для замедления роста температур и его снижения до безопасных уровней.

Rosatom/Global Look Press

Согласно докладу, одой из единственных стран, которая входит в число лидеров по выбросам, но одновременно с этим успешно их снижает, является Китай.

Страны пытаются снизить выбросы путем субсидирования электромобилей, поддержки компаний, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии, но на практике этого оказывается недостаточно.

Даже нынешний президент США Джо Байден, который всячески поддерживал борьбу с изменением климата, сталкивается с трудностями в исполнении своих обещаний. В своей предвыборной кампании он уверял , что согласно его плану уже к 2050 году Штаты будут зеленой экономикой с нулевыми выбросами и обещал , что удвоит финансы выделяемые страной на борьбу с изменением климата. На деле президент продолжил одобрять крупные проекты по добыче нефти, таких как проект Willow, который будет производить более 100 000 баррелей нефти на Аляске в течении следующих 30 лет.

Причины и сложности, по которым обязательства зачастую не выполняются

Важную роль в том, что Парижское соглашение не привело к реальным глобальным результатам сыграл тот факт, что достижение поставленных целей носило лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

В статье, опубликованной в журнале Harvard Business Review, который публикуется Гарвардский университетом, было отмечено , что среди факторов влияющих на слабое продвижение в деле изменения климата главными являются: необходимость принимать компромисс между краткосрочными и долгосрочными выгодами, сложность осознания реальной угрозы проблемы из-за ее нелинейного характера, а также сконцентрированность людей на проблемах, происходящих в настоящем, ввиду неопределенности будущего.

Другим фактором является тот факт, что странам финансово невыгодно осуществлять переход на зеленую энергетику. К тому же, вместе с этим они обязаны за свой счет финансировать экологические программы в других менее развитых странах.

Во время последнего саммита по изменению климата, проходившему в Глазго одной из главных тем, была финансовая помощь со стороны богатых развитых стран бедным развивающимся странам в вопросах перехода на альтернативные источники энергии.

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

На протяжении уже многих лет развитие страны берут на себя обязательство ежегодно выделять по $100 миллиардов долларов, однако на настоящий момент это обещание так и не выполняются . В ходе саммита было выдвинуто требование о том, что развитые страны должны выплачивать бедным развивающимся странам компенсации за урон, нанесенный в результате изменений климата.

Потери и ущерб по-прежнему являются табуированной темой для развитых стран. Во время переговоров мы неоднократно настаивали на том, что потери и ущерб должны быть закреплены в отдельной колонке в отчетных документах по климатическому финансированию развитых стран, — заявлял один из представителей блока наименее развитых стран Альфа Умар Калога.

Несмотря на плачевное состояние, в котором находятся попытки как-либо замедлить глобальное потепление, эксперты продолжают сохранять надежду, что все еще не слишком поздно.