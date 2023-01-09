«Горячая фаза прошла»: политолог о перспективах протеста в Бразилии Политолог Безпалько считает, что протесты в Бразилии не приведут к гражданской войне

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Политолог Богдан Безпалько рассказал NEWS.ru, что беспорядки в Бразилии не приведут к началу гражданской войны в стране. По его словам, победивший на президентских выборах Лула да Силва возвращает себе контроль над столицей Бразилиа.

Если же говорить о возможности начала гражданской войны, то ее абсолютно точно не будет. Так как, протестный потенциал пошел на спад, а Сильва использовал достаточно жесткие инструменты для возвращения контроля над столицей в свои руки. А предпосылок для возвращения протеста в горящую фазу не прослеживается, — сказал Безпалько.

Политолог добавил, что в сложившейся ситуации стоит наблюдать за поведением Евросоюза и ходом расследования финансировании протестов.

Если же говорить о возможности начала гражданской войны, то ее абсолютно точно не будет. Первое — это достаточно интересное поведение европейских чиновников по отношению к Бразилии, а именно перемена риторики на более миротворческую. Второе — это ожидаемые результаты расследования о финансовых покровителях попытки государственного переворота, — заявил Безпалько.

Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.

МИД России решительноосуждает действия радикально настроенных представителей оппозиции в Бразилии. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула важность сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером России.