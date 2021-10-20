«Горстка прохвостов»: британцы поддержали действия Москвы в поставках газа

Читатели британского издания Daily Express прокомментировали статью о том, что Россия «унижает» Евросоюз в ситуации с энергетическим кризисом. Многие пользователи припомнили Брюсселю старые обиды и поддержали действия Москвы в поставках газа.

Некоторые читатели думают, что ЕС просчитался с поставками топлива, а страны Восточной Европы пытаются свалить всю вину на Россию.

Евросоюз ведёт себя по отношению к России точно так же, как вёл себя по отношению к Соединённому Королевству, когда у нас были вакцины от COVID-19, а у них не было. Горстка прохвостов эти ребята из Брюсселя, — написал один из пользователей.

Несколько человек отметили тот факт, что ЕС имеет право шантажировать Великобританию, но при этом «рыдает, как маленькая девочка», когда РФ делает с ним то же самое. Ещё один пользователь посчитал, что Россия «загнала ЕС в угол».

В Еврокомиссии ранее согласились с тем, что поставки российского голубого топлива были «ниже ожиданий». Однако там признали, что «Газпром» выполнял контракты, хотя почти не предлагал дополнительных поставок, чтобы снизить давление на рынок.

17 октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Роберт Хабек призвал власти ФРГ обсудить с Москвой энергетический кризис в ЕС. Он заявил, что РФ ограничивает поставки газа и необходимо изменить это путём переговоров. При этом политик обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2». Он уверен, что проект не получит разрешения на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Несмотря на это, Хабек предложил обсудить и этот вопрос.

По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало транзита газа по нему зависит от разрешения властей Германии.