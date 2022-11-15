Города стран-участниц саммита G20 сфотографировали из космоса

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сфотографировал города стран-участниц саммита G20 с борта МКС. Но фото запечатлены ночные Москва, Берлин, Сеул, Дели, Париж и Рим, пишет ТАСС.

Саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Глава российской делегации Сергей Лавров уже прибыл на остров для участия в саммите. О желании встретиться с российским министром иностранных дел уже заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Однако, окончательной договоренности на этот счет пока нет, как нет и окончательного решения о встрече Гутерриша с президентом США Джо Байденом.

Между тем Киев планирует обратиться к G20 с просьбой об исключении России из состава группы. Проект обращения внесен в Верховную раду. Власти Украины призывают страны «Большой двадцатки» поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкционное давление на Россию и нарастить экономическую, финансовую помощь Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность дискуссий с лидерами других стран, комментируя вопрос об «изоляции» России на саммите G20. По его мнению, в данный момент мир столкнулся с «серьезной ситуацией», которая является следствием конфликта на Украине.