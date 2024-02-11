Военэксперт назвал последствия тотальной мобилизации на Украине Военэксперт Перенджиев: из-за мобилизации на Украине появляются города-призраки

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закон об ужесточении мобилизации на Украине приведет к очень серьезным последствиям, рассказал NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, уже сейчас в стране появляется все больше городов-призраков, так как люди покидают свои дома.

Закон об ужесточении мобилизации приведет к очень серьезным последствиям. Сейчас уже в полной мере призывают на фронт молодых женщин, что в будущем приведет и к серьезным проблемам в экономике. Кто будет работать в стране, неясно. Военкоры все чаще демонстрируют кадры с вполне благоустроенным населенным пунктом, где все функционирует, но людей на улицах там нет, — сказал Перенджиев.

По мнению военного эксперта, улицы украинских городов стали пустынными в результате действий нынешних властей. Он добавил, что в будущем ситуация будет лишь ухудшаться.

После этого возникает вопрос, стараются ли власти защитить Украину или опустошить территорию? Я предполагаю, что рассматривается вариант, при котором на те территории будут приезжать мигранты из Европы. Возможно, кто-то за океаном хочет заполучить резервные территории, на которые можно будет перебраться не в качестве беженцев, а в качестве хозяев, в случае природной катастрофы, например, — заключил Перенджиев.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что принятое в первом чтении Верховной радой Украины решение о «тотальной мобилизации мужского населения» является преступлением против украинского народа. По ее словам, ситуация свидетельствует о том, что власть осуществляет геноцид по согласованию с президентом страны Владимиром Зеленским.