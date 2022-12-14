Гори, Париж, огнем

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сегодня ночью вне зависимости от результата полуфинала Франция-Марокко на Елисейских полях будет весело. Генеральная репетиция прошла в центре Парижа после победы сборной Марокко, главной сенсации чемпионата в Катаре, над португальцами. Как минимум, было зафиксировано двадцать тысяч торжествующих в самом сердце Парижа, на Елисейских полях, не только марокканцев, но и выходцев из иных североафриканских стран.

В основном молодых людей, родившихся уже здесь, на второй родине. Разбитые витрины, стойкий запах слезоточивого газа, перебившего ароматы из разгромленного бутика Dior, залпы петард, направленные против полицейских шеренг. Мини-майдан с этническим оттенком.

И последующие комментарии встревоженных так называемых средних французов о том, что страна имеет дело с нежелающими адаптироваться к ее нравам и обычаям иммигрантами во втором уже поколении, развращенными щедрой социальной помощью. А главное, ничего подобного не было на улицах той же Дохи, где торжествующие марокканцы были представлены в изобилии. А значит разгром Брюсселя, а потом и Парижа имели под собой куда более глубинные причины, чем просто радость от вымученной победы. И футбольные победы сплотили и просто дали выход очередному накопившемуся недовольству столичных пригородов.

А потому уже не важно, кто победит в таком заранее скандальном полуфинале. Камни, палки и петарды явно заготавливаются заранее.

Фото: Laurent Paillier/Keystone Press Agency/Global Look Press Франция, Париж. Архивное фото

Словом, все как всегда в этом мире, давно превратившемся в большую деревню. Футбол давно из разряда чистого спорта перешел в разряд социально-политических явлений. Неспроста поэтому и Эммануэль Макрон, у которого уйма проблем на родине, летит на полуфинал, дабы непосредственно поддержать свою национальную команду трехцветных. И лишний раз засветиться на всех телеканалах.

Мы помним, как четыре года назад он яростно отплясывал, вскочив на какой-то стол в Москве, после победного для Франции финала. Он стремился, чтобы дома и его как бы тоже ассоциировали с таким спортивным триумфом. И ему не было никакого дела до Крыма и его статуса, как сейчас нет никакого дела до упреков оппонентов в том, что он своим визитом санкционирует нарушение прав человека властями Катара. Впрочем, сейчас вообще катарский газ важнее для Европейского союза любых хваленых ценностей демократии.

Не понятно только если победят трехцветные, Макрон временно вернется на родину или найдет повод задержаться в эмирате под предлогом каких-то срочных переговоров. Тут уж большой футбол имеет все шансы отвлечь и условного месье Дюрана и от роста инфляционных индикаторов, и от грядущего решения об увеличении пенсионного возраста. Страна могла бы погрузиться в эйфорию обожания своей сборной, забыв на время обо всех сложностях наступающей зимней депрессии. Терапевтический эффект от спортивных побед известен.

Но, как мы уж отмечали, впереди ночь после полуфинала с Марокко. Ночь — хрустальная от разбитых витрин. Где на центральных улицах на страх обычно многочисленным туристам могут сойтись болельщики обеих сборных. Причем сборных-то две, а вот граждане одной страны. Вот такой футбольный французский парадокс.

Нашей сборной дискриминационно не позволили сыграть решающие матчи за поездку в Катар. В репортажах с чемпионата исчезла некогда навязчивая западная реклама, что тоже отражение реальности. Наши политики потеряли шанс попиариться на футболе, хотя известно, что определенные переговоры «нашими поклонниками спорта № 1» в Абу-Даби велись. И это тоже большая игра.